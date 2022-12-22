Авдеевка, ДНР, 22 декабря, 2022, 03:32 — ИА Регнум. В ДНР гаубица 1-й Славянской бригады уничтожила зенитную установку ВСУ вблизи посёлка Северное на авдеевском направлении. Об этом 22 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Цитата из х/ф «Лучшие в аду» реж Андрей Батов. Россия. 2022 СВО на Украине

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Удар был скорректирован при помощи квадрокоптера — расчёт орудия Д-20 (152 мм) несколькими снарядами уничтожили зенитную пушку боевиков.

Отмечается, что все пункты авдеевского направления являются важной зоной для последующего продвижения ВС РФ на Авдеевку.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России уничтожили за сутки на купянском направлении до 60 боевиков ВСУ.