Вашингтон, 22 декабря, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский описал в своём телеграм-канале подробности передачи 21 декабря в Белом доме американскому лидеру Джо Байдену награды от киевского боевика.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

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Глава киевского режима пояснил, что вручил Байдену «Крест боевых заслуг» от украинского военного — командира батареи HIMARS.

«Во время нашей встречи в Бахмуте он попросил передать свою награду Джозефу Байдену в знак признательности за неоценимую поддержку Украины и тот вклад, который сделали Соединенные Штаты в усиление украинской обороноспособности», — пояснил Зеленский.

Он добавил, что считает большой честью находиться в США:

«Я благодарен за приглашение и тёплый приём в кругу настоящих друзей Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский, находясь с визитом в Вашингтоне, заявил, что уважает американского лидера Джо Байдена «как живое существо». Этот месседж был адресован президенту РФ Владимиру Путину.