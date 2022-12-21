Вашингтон, 22 декабря, 2022, 01:53 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции президентов США и Украины в Вашингтоне 21 декабря Джо Байден допустил очередной промах — он в своём выступлении перепутал Украину с Ираном.

Цитата из видео «Joe Biden, Eating His Ice Cream Cone In Portland» Джо Байден

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Байден в речи о предоставлении украинским правительством «основных фундаментальных услуг» вместо фразы «украинскому народу» сказал «иранскому народу».

Как сообщало ИА REGNUM, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне обсудили способы легального давления на Россию. Лидеры настроены привлечь Москву к ответственности за действия на Украине.