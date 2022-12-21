Вашингтон, 22 декабря, 2022, 00:54 — ИА Регнум. В Белом доме заявили, что в течение суток примут меры, ограничивающие доступ ЧВК «Вагнер» к различной военной технике. Об этом 21 декабря сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

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Отмечается, что американские власти будут настаивать и добиваться того, чтобы «вагнеровцы» не могли использовать любое оружие, произведённое где-либо с использованием американского оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин упрекнул президента Украины Владимира Зеленского за нежелание встречаться с ним в Артёмовске и побег в США.