Вашингтон, 21 декабря, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Очередной пакет военной помощи Украине от США оценивается в почти 2 млрд долларов. В «набор» входит батарея ЗРК Patriot, ракеты HARM, боеприпасы и другое оружие. Список опубликовало Минобороны США 21 декабря.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Отмечается, что в пакет помощи помимо прочего входят 50 тыс. ракет для РСЗО «Град» и 100 тыс. снарядов калибра 125 мм для танков, 45 тыс. снарядов калибра 152 мм, 20 тыс. снарядов калибра 122 мм. Кроме того, киевские боевики получат 37 бронированных автомобилей Cougar, 500 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, мины, гранатометы, оптику и приборы ночного видения, автоматы, бронежилеты, средства спутниковой связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря на заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что объём военной помощи западных стран Киеву уже составляет около 97 млрд долларов.