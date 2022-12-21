Вашингтон, 21 декабря, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский привёз американскому лидеру Джо Байдену орден и грамоту на украинском языке. Их в качестве подарка президенту США передал рядовой ВСУ.

President.gov.ua Президент США Джо Байден и предводитель киевского режима Владимир Зеленский

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Джо Байден назвал эти награды незаслуженными, но принял «с почестями», лидеры обменялись благодарностями.

Встретившиеся президенты не стали отвечать на вопросы прессы и попросили представителей СМИ покинуть зал, где проходит их беседа.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи в Белом доме президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было заявлено, что Америка будет продолжать военную помощь Украине.