Зеленский вручил Байдену орден от ВСУ
Вашингтон, 21 декабря, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский привёз американскому лидеру Джо Байдену орден и грамоту на украинском языке. Их в качестве подарка президенту США передал рядовой ВСУ.
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Президент США Джо Байден и предводитель киевского режима Владимир Зеленский
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Джо Байден назвал эти награды незаслуженными, но принял «с почестями», лидеры обменялись благодарностями.
Встретившиеся президенты не стали отвечать на вопросы прессы и попросили представителей СМИ покинуть зал, где проходит их беседа.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи в Белом доме президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было заявлено, что Америка будет продолжать военную помощь Украине.