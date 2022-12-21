Вашингтон, 21 декабря, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Вашингтон выделил Киеву военную помощь на сумму в 1 млрд долларов, сообщили 21 декабря в американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Будут поставлены в том числе комплексы Patriot.

Через несколько часов предполагается проведение встречи Байдена и Владимира Зеленского, который в настоящее время направляется в США.

Как сообщалось ранее, 21 декабря на заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что объем военной помощи западных стран Киеву уже составляет около 97 млрд долларов.