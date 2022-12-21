Москва, 21 декабря, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В России с 13 по 19 декабря инфляция замедлилась до 0,02%, после 0,19% неделей ранее. Цены с начала декабря выросли на 0,73%, с января 2022 года — на 11,88%, передаёт Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

За неделю рост цен на огурцы замедлился до 3,9%, против 8,2% на предыдущей неделе. Стоимость капусты выросла на 1,5%, картофеля — на 1,4%, морковь подорожала на 3,6%, свекла и лук — на 3% и 3,3% соответственно. Цены на бананы выросли на 1,2%, помидоры — на 0,4%, яблоки — 0,2%.

Сахар и гречка подешевели на 1,7% и 1,2% соответственно, шоколадные конфеты — на 0,9%, рис и пшеничная мука — на 0,5%, на 0,4% упало в цене мясо кур.

Среди медикаментов больше всего подорожал эргоферон — на 1%, ренгалин — на 0,9%, поливитамины — на 0,5%, а на валидол цена снизилась на 0,3%.

Практически не поменялась стоимость бензина, цены на дизельное топливо выросли на 0,5%.

Подешевели смартфоны (-1,3%), древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (-0,9%) электропылесосы (-0,6%).

Проезд в городском автобусе в среднем по России подорожал на 0,1%. Цена билета в салоне самолёта экономкласса снизилась на 9,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, в ноябре в стране потребительские цены увеличились на 0,37%, с поправкой на сезонность — на 0,26%. При этом увеличение ценового прироста по сравнению с октябрем произошло по большей части за счет волатильных компонентов.

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