Москва, 21 декабря, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Уход с рынка производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи с России, заявили 21 декабря в Минцифры.

(сс) Erkka Peitso Логотип Nokia

«Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование», — уточнили в ведомстве.

Подчёркивается, что операторы «большой четвёрки» уже подписали контракты на поставку отечественных базовых станций на сумму в размере 100 млрд рублей. Поставки оборудования ожидаются с 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson объявил о закрытии своего представительства в России до конца 2022 года. Сотрудников сократят, при этом часть из них может перейти в новую компанию, учредителями которой станут российские топ-менеджеры.

На фоне западных санкций Nokia также решила до конца 2022 года покинуть Россию. Основной состав сотрудников компании прекратит работу.