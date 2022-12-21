Нью-Дели, 21 декабря, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Российская Федерация доставила более совершенное топливо для действующих реакторов АЭС «Куданкулам», строящейся на юге Индии. Об этом 21 декабря заявил в нижней палате парламента государственный министр по науке и технологиям в канцелярии премьер-министра Джитендра Сингх, сообщает агентство PTI.

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Он напомнил, что первая партия топлива с улучшенными характеристиками из России была получена в мае–июне текущего года и помещена на энергоблок №1 АЭС «Куданкулам».

Новое топливо не увеличит воздействие на окружающую среду, цитирует агентство слова министра.

По словам Сингха, использование тепловыделяющих сборок ТВС-2М в реакторах станции позволит обеспечить 18-месячные рабочие циклы, в то время как тепловыделяющие сборки ТВС УТВС позволяют обеспечивать 12-месячные рабочие циклы (сейчас они используются на энергоблоке №2).

Министр отметил, что данный энергоблок также планируют перевести на применение более современного топлива.