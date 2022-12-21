Москва, 21 декабря, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В России к концу 2022 года отмечается снижение цен на лекарства, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Cap.ru Алла Самойлова

«К концу года зафиксирована позитивная динамика уровня цен на лекарственные препараты в розничном сегменте, что говорит о стабилизации обстановки на рынке», — отметила руководитель ведомства, добавив также о снижении второй год подряд розничных цен на импортные лекарства.

Так, по итогам 2021 года в амбулаторном сегменте импортные препараты подешевели на 1,6%, за 11 месяцев 2022 года — на 0,3%.

Подчёркивается, что мониторинг обращения лекарств в стационарных, лечебно-профилактических и аптечных учреждениях остаётся одним из приоритетных направлений работы Росздравнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что к 2024 году в стране будет запущено собственное производство 70 новых наименований лекарств.

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