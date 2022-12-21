Москва, 21 декабря, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Перечень жизненно необходимых лекарств будет расширен, заявил 21 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

«Принято решение о расширении позиций лекарственных препаратов в перечне жизненно важных лекарств для лечения тяжелых заболеваний, в том числе острого лимфобластомного лейкоза», — сказал министр.

Министерство ведет работу по предотвращению дефицита лекарственных препаратов, объемы закупок важнейших лекарственных препаратов растут, отметил Мурашко.

В июле 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что к 2024 году в России будет запущено собственное производство 70 новых наименований лекарств.

«В любой ситуации нужно сохранить доступность препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших, продолжить разработку новых медикаментов. Развитие медицины не должно останавливаться ни при каких условиях», — отметил тогда Мишустин.