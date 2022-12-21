Москва, 21 декабря, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Заявление российских дипломатов о том, что РФ и Индия переходят к расчетам в национальных валютах, — это позитивный шаг к сближению двух стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Mil.ru Флаги России и Индии

«Индия — давний торговый партнер России, — сказал он. — Ранее в торговых расчётах использовались евро и доллары. Заявление о переходе во взаиморасчетах — это позитивный шаг к сближению двух стран. Для полноценного перехода необходимо выровнять торговый баланс между странами. На данный момент Индия покупает у России в пять раз больше, чем продает. Переход на формат расчетов в национальных валютах позволит удвоить общий торговый оборот между двумя странами. Необходимо отметить, что в 2022 году торговый оборот между странами вырос, что подталкивает партнеров искать более удобные способы оплаты».

По его словам, на текущий момент о переходе во взаиморасчетах от доллара и евро в национальные валюты между Индией и Россией известно следующее: около пяти российских банков получили право на открытие счетов в Индии; денежные средства за товары по поставкам из России будут зачисляться на счета в рупиях, после чего из указанных средств компания будет иметь возможность оплатить покупки в Индии; торговля между Индией и Россией в национальных валютах начнется в течение недели; до конца декабря страны могут полностью отказаться от долларов и евро во взаиморасчетах; часть экспортеров и импортеров начали открывать специальные счета в банках.

«Также необходимо отметить, что перейти на расчеты в рупии недостаточно, необходимо запустить полноценный валютный рынок, в том числе на Московской бирже, разместить облигации в Индии в национальной валюте, — уточнил Щербаченко. — Такой сценарий был реализован с Китаем в 2015 году, и это дало свои плоды — юань стал достаточно востребованной иностранной валютой у российского населения, в том числе и в этом году».

В свою очередь, заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что переход на расчеты в национальных валютах в целом является позитивным моментом, однако есть проблема, связанная с товарным балансом.

«Избыток рупий на счетах в российских банках не позволяет использовать их для прямой закупки товаров в других странах, предполагая их предварительный обмен на валюту страны-экспортера, — сказал он. — Это создает сложности, так как индийская рупия может быть ограниченно конвертируема в другие валюты. Данную проблему можно было бы решить путем создания единой товарно-сырьевой и валютной биржи дружественных России стран».

В целом же есть мнение, что товарооборот России с Индией продолжит расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Борис Пивовар.

«Поскольку валютные резервы России, которые находились за рубежом, оказались заблокированы, мы переводим их в национальные валюты, которые легче контролировать и которые идут в дело в обход доллара. Этот процесс идет неплохо: происходит наращивание торговли в рублях, индийских рупиях с Индией, юанях с Китаем, национальных валютах стран СНГ с соответствующими государствами. Безусловно, это актуально не для всех сфер экономики, потому что есть очень консервативные области, где сделки по-прежнему совершаются в долларах или евро. Но тем не менее процесс пошел. Доля рубля в экспортных расчетах России в настоящее время составляет более 32%, удвоившись по сравнению с 2021 годом. Я думаю, многие страны увидят, что мир жив не одним долларом, а товарооборот с Индией определенно будет расти», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Марина Ларионова рассказала, какие выгоды получает РФ от перехода на расчеты в национальных валютах.