Москва, 21 декабря, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Число контрактников в Вооружённых силах РФ необходимо увеличить до 521 тысячи. Об этом 21 декабря заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский солдат

«Довести численность военнослужащих по контракту до 521 тысячи человек», — сказал Шойгу.

Он отметил, что это необходимо сделать с учётом замены в войсках мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу заявил, что численность Вооружённых сил РФ необходимо довести до 1,5 млн человек.