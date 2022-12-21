Москва, 21 декабря, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил России должны быть интегрированы в единую сеть и быть доступными для применения воинскими формированиями различного уровня. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны Российской Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он напомнил, что опыт спецоперации показал, что использование беспилотных летательных аппаратов стало почти повсеместным, и эти средства должен быть в боевых ротах, отделениях, взводах, батальонах.

«Цель должна засекаться максимально быстро, а информация передаваться для нанесения удара в режиме реального времени. Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищенными каналами связи со штабами и командирами», — подчеркнул глава России.

Путин также напомнил о важности повышения боевых возможностей Военно-космических сил России в зоне действия современных систем противовоздушной обороны.

«Актуальная задача — совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения», — сообщил он.

Глава российского государства добавил, что необходимо стремиться к тому, чтобы сведения с беспилотника были доступна каждому воину.

«К этому надо идти, к этому нужно стремиться. Технически это можно реализовать в самое ближайшее время практически уже сейчас. И прошу обратить на это особое внимание при доработке всего комплекса снаряжений и тактической экипировки личного состава», — заявил Путин.

Он напомнил, что у Российской Федерации есть все возможности для создания линейки наземных и воздушных беспилотников с включенными в них элементами искусственного интеллекта.

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