Москва, 21 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. До 2027 года на территории России будет построено девять военных госпиталей. Об этом 21 декабря сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на итоговом заседании коллегии ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

По его словам, госпитали будут построены в рамках программы по модернизации военного здравоохранения.

Шойгу рассказал об открытии в Казани современного военного госпиталя на 150 мест, добавив, что в настоящее время ведется строительство ещё девяти госпиталей в Рязани, Южно-Сахалинске, Брянске, Курске, Белгороде, Каспийске, Севастополе, Мирном и Владикавказе.

Он также сообщил о завершении строительства оздоровительно-лечебного центра на Камчатке.