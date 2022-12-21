Москва, 21 декабря, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В интересах ВСУ работают более 500 спутников США и НАТО, в том числе 70 военных спутников, заявил 21 декабря на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

Министр обороны Шойгу на выступлении коллегии Минобороны. kremlin.ru

На линии фронта находятся штабные офицеры НАТО, артиллеристы, другие специалисты, подчеркнул Шойгу.

Общий объем затрат западных стран на поставки оружия в Киев составляет в настоящее время около 97 млрд долларов, отметил также министр.

Как сообщалось ранее, на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин заявил, что против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО.

Участие в работе коллегии в расширенном составе 21 декабря принимают командующие всеми военными округами, видами и родами войск армии России, руководители центральных органов военного управления и некоторые министры.

Планируется подвести итоги работы Вооружённых сил России в 2022 году, поставить задачи на 2023 год.