Москва, 21 декабря, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Возраст призыва граждан в ряды Вооруженных сил должен быть постепенно повышен с 18 до 21 года, с такой инициативой на заседании коллегии Минобороны 21 декабря выступил глава ведомства Сергей Шойгу.

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Предельный возраст призыва должен быть увеличен до 30 лет, добавил министр.

Численость Вооруженных сил России нужно довести до полутора миллионов человек, из которых 670 тысяч должны быть контрактниками, отметил также Шойгу.

Как сообщалось ранее, участие в заседании коллегии Минобороны в расширенном составе 21 декабря принимают командующие всеми военными округами, видами и родами войск армии России, руководители центральных органов военного управления и некоторые министры.

Планируется подвести итоги работы Вооружённых сил России в 2022 году, поставить задачи на 2023 год.