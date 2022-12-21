Белгород, 21 декабря, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Временный запрет на продажу и использование пиротехнической продукции ввели в Белгородской области, сообщает 21 декабря пресс-служба регионального правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Салют

«Ограничение действует с 20 декабря 2022 года по 20 января 2023 года. В этот период будет запрещена продажа петард, фейерверков, салютов», — говорится в телеграм-канале правительства области.

Отмечается, что решение принято региональным оперативным штабом.

Также в регионе во время новогодних и рождественских праздников усилят меры по обеспечению правопорядка в общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, интернет-магазины получили предупреждения от МЧС России по поводу запрета продажи пиротехнических изделий детям в возрасте до 16 лет.

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