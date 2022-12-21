Москва, 21 декабря, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В России нужно принять меры по созданию группировки войск на северо-западе страны из-за наращивания военного потенциала НАТО. Об этом 21 декабря сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России.

Mil.ru Сергей Шойгу

Он напомнил, что НАТО стремится увеличить военный потенциал около границ России, а также расширить этот альянс за счет Швеции и Финляндии.

«Требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России», — заявил министр обороны России.

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