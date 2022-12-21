Москва, 21 декабря, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Идея повышения ввозных пошлин на пиво, которая, по сообщениям СМИ, обсуждается в ряде российских министерств, может затронуть ряд экономических сфер страны. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«Настоящая «война» на поле газовых и нефтяных санкций как-то затеняет другие сферы, где тоже происходят нешуточные баталии между Россией и коллективным Западом. Казалось бы — эмбарго, введенное Россией в ответ на первые пакеты санкций, затронуло уже большую часть товаров потребительского рынка, импортируемых в Россию. Но то там, то там потребитель видит импортные продовольственные товары на полках супермаркетов из недружественных стран. И поступают они на рынок вполне легально, хотя есть и несанкционированное поступление некоторых товаров, но оно характерно для малых торговых точек и, естественно, наказуемо», — сказала Казанцева.

По её словам, потребителя удивляет другое, а именно — «длинные полки в торговых точках, уставленные батареями импортных алкогольных и безалкогольных напитков, среди которых лидирует пиво»: «Государству все труднее подбирать контрсанкции на вводимые западом ограничения. Видимо, дошла очередь и до этих товаров, раз ведущие экономические министерства обсуждают вопрос о введении санкций на них».

Казанцева подчеркнула, что пока речь идёт лишь об обсуждении, потому что «вопрос требует детального изучения»: «Это связано с тем, что следует понять, возможно ли полное или частичное импортозамещение в производстве этих напитков в России. Ведь большинство сырья для производства пивоваренные заводы получали как раз из недружественных стран. Стеклянная и металлическая тара тоже были импортными. Импортное оборудование, как правило, модульного типа имеет свойство изнашиваться, как и во многих отраслях, оно требует импортные детали для ремонта. Работа заводов в последние годы была и так осложнена из-за запрета на рекламные мероприятия на алкогольное пиво».

Эксперт уверена, что запрет на импортное пиво затронет и другие сферы — в частности, общественного питания: «Разветвленная сеть баров лишится популярных напитков, а значит, и доходов. Эти обстоятельства вынудят производителей и субъектов потребительского рынка повышать цены на внутреннем рынке. В тоже время большая часть общества, приверженная здоровому образу жизни, поддержит сокращение потребления этих напитков. Как всегда государство, общество, бизнес должны найти в этом вопросе консенсус».