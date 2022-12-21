Москва, 21 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Российская ядерная триада пополнилась первым стратегическим бомбардировщиком Ту-160М, заявил 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

kremlin.ru Министр обороны Шойгу на выступлении коллегии Минобороны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать боеготовность и совершенствовать ядерную триаду. По словам главы государства, это главная гарантия суверенитета страны.

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