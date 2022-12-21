Москва, 21 декабря, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции всё должно быть на самом высоком уровне, т. к. на поле боя не бывает мелочей. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

kremlin.ru Выступление В. В. Путина перед коллегией Минобороны.

«Медицинские аптечки, питание, сухие пайки, форма, обувь, защитные шлемы, бронежилеты — всё должно быть на самом современном и высоком уровне», — сказал Путин.

По его словам, на поле боя не может быть мелочей, поэтому нужно обратить на это особое внимание.

Он добавил, что знает, что Министерство обороны занимается этим.