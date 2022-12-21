Москва, 21 декабря, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Свыше 20 тыс. человек пошли в Вооруженные силы России добровольцами, заявил 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

kremlin.ru Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны

«Особо отмечу активную гражданскую позицию россиян. Не дожидаясь повесток, более 20 тыс. человек поступили в войска в качестве добровольцев», — заявил Шойгу.

Ранее Шойгу заявил, что западные страны стремятся максимально затянуть военные действия на Украине, чтобы ослабить Россию.

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