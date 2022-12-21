Москва, 21 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы России должны активно использовать беспилотные летательные аппараты, заявил 21 декабря на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА Герань 2

«Они должны быть повсеместно», — сказал президент.

У России уже накоплен опыт разработки подводных беспилотников, предприятия способны разрабатывать также воздушные и наземные БПЛА, добавил Владимир Путин.

Беспилотники должны быть интегрированы в единую сеть, получаемая с их помощью информация должна быть у каждого бойца, подчеркнул президент.

Как сообщалось ранее, участие в работе коллегии Минобороны в расширенном составе 21 декабря принимают командующие всеми военными округами, видами и родами войск армии России, руководители центральных органов военного управления и некоторые министры.

Участники заседания подводят итоги работы Вооружённых сил России в 2022 году, также будут поставлены задачи на 2023 год.