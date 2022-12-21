Москва, 21 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете для кредитных организаций взимать комиссионное вознаграждение за перевод физическим лицом денежных средств в рублях в совокупном размере не более 1,4 млн рублей ежемесячно между своими счетами в разных кредитных организациях, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Документ направлен на обеспечение возможности граждан беспрепятственно перемещать деньги между своими банковскими счетами и на защиту граждан от навязывания дополнительных продуктов и услуг при заключении договора банковского вклада. Предполагается, что его действие будет распространяться на переводы с использованием системы быстрых платежей (СБП).

Также законопроектом предусмотрено установление запрета на формирование процентной ставки по договору банковского вклада в зависимости от источника денежных средств или способа внесения денежных средств во вклад, а также в зависимости от заключения гражданином одновременно с заключением договора банковского вклада иных договоров, предусматривающих оказание услуг лицами, связанными с банком. Вместе с тем сохраняется возможность изменения размера процентной ставки по вкладу в зависимости от способа заключения договора банковского вклада.

Читайте также: Законопроект о запрете комиссии за межбанковские переводы внесен в Госдуму