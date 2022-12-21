Москва, 21 декабря, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Западные страны стремятся максимально затянуть военные действия на Украине, чтобы ослабить Россию, заявил 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Министр обороны Шойгу на выступлении коллегии Минобороны. kremlin.ru

Он отметил, что наращивание передового присутствия НАТО у границ России и Белоруссии вызывает особое беспокойство, как и «стремление Запада максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления нашей страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что против России активно используется военный потенциал стран Североатлантического альянса.

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