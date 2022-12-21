Москва, 21 декабря, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Россия будет поддерживать боеготовность и совершенствовать ядерную триаду, заявил 21 декабря президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Министерство обороны Российской Федерации ПГРК «Тополь»

По словам главы государства, это главная гарантия суверенитета России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что против России активно используется военный потенциал стран Североатлантического альянса.

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