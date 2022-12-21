Москва, 21 декабря, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Вся информация о силах и средствах НАТО, которые активно применяются в ходе специальной военной операции, России хорошо известна. Об этом 21 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

kremlin.ru В ходе заседания коллегии Минобороны

Российский лидер отметил, что всё это должно быть тщательно проанализировано и использовано для повышения потенциала российских войск и спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что против России активно используется военный потенциал стран Североатлантического альянса.

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