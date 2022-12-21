Путин призвал проанализировать вооружения стран НАТО
Президент России Путин призвал проанализировать вооружения НАТО
Москва, 21 декабря, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Вся информация о силах и средствах НАТО, которые активно применяются в ходе специальной военной операции, России хорошо известна. Об этом 21 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
kremlin.ru
В ходе заседания коллегии Минобороны
Российский лидер отметил, что всё это должно быть тщательно проанализировано и использовано для повышения потенциала российских войск и спецслужб.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что против России активно используется военный потенциал стран Североатлантического альянса.
Читайте также: Путин: против России используется военный потенциал НАТО