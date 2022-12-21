Москва, 21 декабря, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Строительство Большой кольцевой линии метро завершится в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего выступления перед депутатами Мосгордумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Главным событием года будет завершение гигантской, самой большой стройки за всю историю мирового метростроения — Большой кольцевой линии», — заявил мэр.

Собянин отметил, что длина кольцевой линии, на которой разместится 31 станция, составляет 70 км. Он также добавил, что после завершения строительства линии снизится нагрузка на центральных станциях, старой кольцевой линии и на дорогах Москвы.

Мэр назвал Большую кольцевую линию «инфраструктурным каркасом» для новых радиусов метрополитена, на которых власти планируют сосредоточиться в ближайшие годы. Речь идет о Троицкой, Рублево-Архангельской, Бирюлевской линиях.