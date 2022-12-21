Москва, 21 декабря, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Создание двух диаметров наземного метро Москвы — МЦД-3 и МЦД-4 — будет завершено в 2023 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время своего выступления перед депутатами Мосгордумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

По его словам, общая протяженность коридоров диаметров составит 171 км, появится 80 новых станций. Мэр города уточнил, что больше 30 станций станут пересадочными узлами. С их помощью можно будет пересесть на другие виды рельсового транспорта.

В начале декабря 2021 года Собянин рассказал от открытии крупного участка метрополитена.

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