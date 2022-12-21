Москва, 21 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин упрекнул президента Украины Владимира Зеленского за нежелание встречаться с ним в Артёмовске (украинское название — Бахмут) и побег в США. Об этом сообщает 21 декабря телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина».

Government of the Russian Federation Евгений Пригожин

По словам Пригожина, теперь ему придётся мчаться в США, хотя он с февраля не покидал пределов своей родины. Он попросил предупредить американского президента Джо Байдена о своём приезде: «Скажите Джозефу, чтобы встречал».

«Владимир Александрович, так нечестно. Сижу, жду Вас у Бахмута. А Вы хвостом вильнули и в США», — приводит канал слова основателя ЧВК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пригожин записал видеообращение с артёмовского направления, которое посещал Зеленский. Он предложил лидеру киевского режима «встретиться в любой момент».

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