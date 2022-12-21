* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 21 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Члены контролирующего власть в Афганистане движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что решение приостановить обучение девушек в высших учебных учреждениях страны принято из-за экономических проблем и неблагоприятной ситуации с безопасностью. Об этом 21 декабря сообщает телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По словам представителей движения, что власти Афганистана приняли решение ограничить обучение девушек в университетах страны, поскольку ситуация в области безопасности и экономическое положение в стране не соответствуют условиям, которые необходимы для обучения молодых женщин. Уточняется, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас разрабатывают методы обучения и одежду для учащихся. При этом когда новое руководство Афганистана решит проблему с безопасностью и экономикой, то девушки смогут продолжить обучение в университетах и школах.

По информации телеканала, многие жители Афганистана, в том числе и девушки, не принимают эти оправдания, поскольку члены радикального движения находятся у власти более 16 месяцев, за это время они должны были решить проблемы.

Согласно данным телеканала, университеты закрыты на неопределенный срок, при этом школы для учеников старше седьмого класса закрыты уже на протяжении 16 месяцев.

20 декабря афганский телеканал Ariana News сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распорядились приостановить занятия в вузах страны для студенток до дальнейшего распоряжения.