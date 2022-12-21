Москва, 21 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Возможность для свободного проведения в Москве любых массовых мероприятий появится, но не сейчас. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил 21 декабря в ходе отчёта перед депутатами московской городской думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Я думаю, наступят времена и москвичи будут свободно участвовать во всех мероприятиях, как это было и в предыдущие годы», — приводит слова Собянина msk1.

Он ответил на вопрос о том, почему митинги в городе запрещены, тогда как концерты по случаю воссоединения с Россией республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей состоялись.

По словам мэра, это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и невозможностью контролировать митинги ни по численности, ни по форме проведения в отличие от государственных мероприятий.

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