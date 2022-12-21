Молдавия, 21 декабря, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Члены Венецианской комиссии посчитали, что окончательное решение о запрете партии «Шор» должен вынести Конституционный суд (КС) Молдавии. Об этом 21 декабря написал на своей странице в социальной сети министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко, который ранее предложил запретить партию, проводящую массовые акции протеста.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Он сообщил, что Венецианская комиссия считает, что Конституционный суд Молдавии должен решить, имеет ли право государство в ситуации, в которой находится Молдавия, защитить гражданский мир, свой суверенитет и безопасность от угроз со стороны партии «Шор».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что оппозиционная партия «Шор» решила продолжить начатый в сентябре бойкот парламента Молдавии.

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