Москва, 21 декабря, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В московских поликлиниках нагрузка из-за ОРВИ и гриппа превысила загруженность учреждений во время пандемии коронавируса в начале 2022 года, заявил 21 декабря мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Поликлиника

«В начале года у нас в связи с «омикроном» пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40-45 тыс. человек в сутки. Нынешней осенью с учетом ковида, ОРВИ, тяжёлого гриппа у нас количество посещений в сутки доходило до 60 тысяч», — уточнил он.

По словам Собянина, превышены пиковые пороги предыдущих пандемических периодов с точки зрения нагрузки на амбулаторную систему здравоохранения. Среди детей фиксируется рекордное количество госпитализаций, заключил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2022 года в столичном департаменте здравоохранения заявляли, что в Москве на случай ухудшения эпидемиологической ситуации имеются необходимые резервы для оказания медицинской помощи всем нуждающимся.

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