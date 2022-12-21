Москва, 21 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В номинальном выражении доходы населения РФ в 2023 продолжат медленно восстанавливаться за счет мер поддержки правительства, низкого уровня безработицы и дефицита кадров, связанного с оттоком населения заграницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

«Сильных падения или роста доходов ждать не стоит. С одной стороны, в условиях дефицита кадров работодатель будет вынужден повышать заработную плату для привлечения специалистов с рынка, а, с другой стороны, экономика России продолжит сокращение в 2023 году, и это будет корректировать рост спроса на рабочую силу со стороны бизнеса, — сказал Дорофеев. — А вот реальные доходы в 2023 году будут зависеть от эффективности западных санкций и способности обойти механизмы эмбарго на российские нефтепродукты и потолка цен на нефть и газ, поскольку от этого во многом будет зависеть валютный курс рубля, нефтегазовые доходы бюджета и инфляция».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2023 году в России будут снижаться реальные доходы населения.