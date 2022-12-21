Ждет ли жителей РФ резкое падение доходов в 2023 году?
Экономист Дорофеев оценил вероятность резкого падения доходов населения России
Москва, 21 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В номинальном выражении доходы населения РФ в 2023 продолжат медленно восстанавливаться за счет мер поддержки правительства, низкого уровня безработицы и дефицита кадров, связанного с оттоком населения заграницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев
«Сильных падения или роста доходов ждать не стоит. С одной стороны, в условиях дефицита кадров работодатель будет вынужден повышать заработную плату для привлечения специалистов с рынка, а, с другой стороны, экономика России продолжит сокращение в 2023 году, и это будет корректировать рост спроса на рабочую силу со стороны бизнеса, — сказал Дорофеев. — А вот реальные доходы в 2023 году будут зависеть от эффективности западных санкций и способности обойти механизмы эмбарго на российские нефтепродукты и потолка цен на нефть и газ, поскольку от этого во многом будет зависеть валютный курс рубля, нефтегазовые доходы бюджета и инфляция».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2023 году в России будут снижаться реальные доходы населения.