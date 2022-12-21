Москва, 21 декабря, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения военной спецоперации уничтожили нефтехранилище в районе Андреевки в Харьковской области, сообщили 21 декабря в министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Также в ведомстве заявили об успешном продвижении российской армии на донецком направлении и о поражении живой силы и техники противники на других направлениях.

В августе и октябре 2022 года в министерстве сообщали об уничтожении нескольких нефтехранилищ, используемых ВСУ, в Днепропетровской области.