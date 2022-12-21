Москва, 21 декабря, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Минобрнауки РФ хочет сформировать отечественную систему высшего образования, и сейчас ведомство ведёт переговоры с заинтересованными сторонами по этому вопросу. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

пресс-служба вуза Встреча со студентами УдГАУ

«Минобрнауки России продолжает планомерную взвешенную работу по выстраиванию национальной системы высшего образования. На данный момент ведутся консультации со всеми заинтересованными сторонами — университетским и научным сообществом, работодателями, законодательными органами и региональными органами власти и т.д.», — отметили в министерстве.

По словам представителей пресс-службы, ряд предложений вступает в противоречие друг с другом, и все такие инициативы самым внимательным образом анализируются.

В ведомстве также не подтверждают информацию о нецелесообразности отказа от Болонской системы.