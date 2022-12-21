Москва, 21 декабря, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о возврате к лицензированию автомобильных перевозок спирта для лекарств и дезинфекции из России за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

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В период пандемии коронавируса для помощи третьим странам, которые испытывали дефицит сырья для производства антисептиков и лекарств была введена норма, согласно которой лицензированию не подлежали международные автомобильные перевозки иностранными перевозчиками этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25%, если пункт отправления находился в России, а пункт назначения — за пределами таможенной территории ЕАЭС.

В последствии норма потеряла свою актуальность и создала неравные условия для перевозчиков из государств — членов ЕАЭС и российских организаций — перевозчиков по отношению к перевозчикам из государств, не являющихся членами ЕАЭС. Принятый закон отменяет ее действие и возвращает с 1 марта 2023 года лицензирование перевозок, осуществляемых иностранными перевозчиками из государств, не входящих в ЕАЭС.