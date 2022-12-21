Вашингтон, 21 декабря, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Вашингтону нужно хорошо подумать, прежде чем поставлять Киеву системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом написал старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб Джек Уотлинг в статье для The Guardian.

(сс) Darkone Ракетная система Patriot

Он считает, что поставка этих комплексов на Украину создаст для НАТО долгосрочные проблемы. Так, например, Запад рискуют ослабить позиции перед Китаем, поскольку запасы таких систем очень ограничены.

«У Вашингтона их значительно меньше, чем необходимо для защиты своих сил в Индо-Тихоокеанском регионе», — пишет Уотлинг, добавляя, что расход боеприпасов на Украине превышает имеющиеся запасы, в комплексах изнашиваются стволы быстрее, чем их можно заменить.

«Истощение арсеналов оборонной промышленности НАТО лишает альянс возможности поддерживать длительные высокоинтенсивные операции», — предупреждает автор.

Он отмечает, что для производства высокоточного оружия, такого как ракеты ПВО, нужно значительно больше времени, чем для производства неуправляемых артиллерийских снарядов.

Автор статьи призвал Вашингтон и его партнеров внимательнее принимать решения по оказанию помощи Киеву и учитывать потребности собственной безопасности.

«Важно, чтобы украинцы понимали, что они не могут бесконечно расходовать запас этих боеприпасов, и, соответственно, били только по приоритетным целям», — заявил он.