Москва, 21 декабря, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Продавать новый автомобиль «Москвич 3» планируют по цене от 1,97 млн рублей. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба автозавода «Москвич».

Дарья Драй ИА REGNUM Сборка автомобилей

По информации пресс-службы, новый кроссовер будет представлен в 11 дилерских центрах города Москвы уже до конца 2022 года. Его цена составит от 1,97 млн рублей.

Напомним, что серийно собирать автомобили «Москвич» начали на бывшем заводе Renault в Москве. При этом первой новой моделью автопредприятия стал кроссовер «Москвич 3». По информации производителя, электроверсии автомашин «Москвич» будут оснащены российской батареей, зарядным устройством и двигателем в 2025 году.

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