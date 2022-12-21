Москва, 21 декабря, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Банковские карты «Мир» принимают в девяти зарубежных странах. Об этом РИА Новости рассказал представитель платежной системы.

Mironline.ru Платежная карта «Мир»

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Картами «Мир» можно расплачиваться в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

Использование карт в конкретной стране зависит от позиции иностранных банков.

Интерес к подключению карт «Мир» высказывают Иран, Индонезия, Куба, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

Как сообщало ИА REGNUM, банки Казахстана смогут проводить операции по платёжным картам российской системы «Мир».