Украина получит от Финляндии вооружение стоимостью €28,8 млн
В Финляндии одобрили новую поставку Украине военного оборудования
Хельсинки, 21 декабря, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Вооружение стоимостью 28,8 млн евро будет отправлено Украине из Финляндии. Об этом сообщили в министерстве обороны Финляндии.
Читайте также: Украина получит очередной пакет помощи в $610 млн от Всемирного банка
Речь идёт о военном оборудовании. Решение об отправке новой партии было принято накануне. Перечень помощи сроки поставки вооружений сохранены в тайне «по оперативным причинам», отметили в ведомстве.
Кроме того, принято решение продолжить обучение украинских военнослужащих силами военных инструкторов из Финляндии. Учения организованы на территории Великобритании и, как планируется, продлятся в течение всего 2023 года.
Как сообщало ИА REGNUM, затраты на удовлетворение неотложных потребностей Украины оценили в 610 миллионов долларов. Такую сумму намерен выделить Киеву Всемирный банк, транш уже одобрен. Основана часть средств — кредитные, под гарантии Великобритании.