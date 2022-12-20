Хельсинки, 21 декабря, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Вооружение стоимостью 28,8 млн евро будет отправлено Украине из Финляндии. Об этом сообщили в министерстве обороны Финляндии.

Финляндия

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Речь идёт о военном оборудовании. Решение об отправке новой партии было принято накануне. Перечень помощи сроки поставки вооружений сохранены в тайне «по оперативным причинам», отметили в ведомстве.

Кроме того, принято решение продолжить обучение украинских военнослужащих силами военных инструкторов из Финляндии. Учения организованы на территории Великобритании и, как планируется, продлятся в течение всего 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, затраты на удовлетворение неотложных потребностей Украины оценили в 610 миллионов долларов. Такую сумму намерен выделить Киеву Всемирный банк, транш уже одобрен. Основана часть средств — кредитные, под гарантии Великобритании.