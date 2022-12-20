Вашингтон, 21 декабря, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Затраты на удовлетворение неотложных потребностей Украины оценили в 610 миллионов долларов. Такую сумму намерен выделить Киеву Всемирный банк, транш уже одобрен, сообщается на сайте организации.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

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Расходы аргументированы необходимостью «удовлетворения неотложных потребностей Украины». Основная часть от направляемой суммы — кредитные средства, это 500 млн долларов. Гарантировать их возврат будет Великобритания.

Выделенные деньги направят на восстановление разрушенных городов Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, США готовят Украине пакет военной помощи на сумму 275 млн долларов, предлагающий новые возможности для поражения беспилотников и усиления противовоздушной обороны.