Люксембург, 21 декабря, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Министерство финансов Люксембурга разрешило разблокировать активы россиян, которые были заморожены из-за санкций против входящего в группу «Мосбиржи» Национального расчетного депозитария (НДР). Об этом сообщается в документе на сайте регулятора.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

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«НРД получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора. Комментарии и трактовки текста будут даны позже — после консультации с юридическим консультантом группы», — пояснили в пресс-службе депозитария.

Люксембург разрешил разблокировать активы россиян, зависшие до 3 июня 2022 года. Операции нужно совершить до 7 января 2023 года.

По данным Центробанка, объём принадлежащих резидентам ценных бумаг, заблокированных в НРД, составляет в эквиваленте около 6 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сама по себе ситуация с блокировкой счетов Национального расчетного депозитария является абсурдной с точки зрения финансового права, заявил доцент кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления, д. э. н Николай Кузнецов.