Анкара, 20 декабря, 2022, 23:36 — ИА Регнум. В Турции у побережья Синопа вспыхнул пожар на сухогрузе под мальтийским флагом. В результате происшествия погиб капитан корабля, сообщил телеканал A Haber.

Dave Hogg Пожар

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Известно, что на борту находились 17 человек. Сообщается о четверых пострадавших. Все члены экипажа доставлены на берег. Ведётся тушение сухогруза.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв с последующим возгоранием произошёл в Чувашии на участке магистрального подземного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, по которому российский газ идёт в Европу.