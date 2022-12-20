Вашингтон, 20 декабря, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Власти США не видят признаков того, что Белоруссия готовится принять участие в специальной военной операции. Об этом заявили журналистам 20 декабря пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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«Нет никакой информации, которая позволила бы предположить наличие какой-либо трансграничной активности Белоруссии на Украине в настоящее время или в будущем», — ответил Райдер на вопрос о результатах переговоров президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, присоединение Белоруссии к специальной военной операции России маловероятно. Об этом 20 декабря заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.