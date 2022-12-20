Москва, 20 декабря, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником пообещал оказать поддержку угольным предприятиям региона, сообщает 20 декабря пресс-служба Кремля.

kremlin.ru На встрече с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.

Пасечник обратился к Путину с просьбой о выделении субсидий на выплату зарплат сотрудникам угольных предприятий, ставшими нерентабельными. Для сохранения работы угольных компаний российский лидер пообещал выполнить просьбу. При этом федеральный центр не станет навязывать ЛНР решений по их приватизации.

Врио главы ЛНР также предложил отсрочить призыв для сотрудников организаций, которые задействованы в добыче угля.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Владимир Путин вручил государственные награды главам регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году. Пасечника, как и врио главы ДНР Дениса Пушилина наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» высшей степени.