Москва, 20 декабря, 2022, 20:52 — ИА Регнум. В 2022 году в России на 10% увеличилось количество преступлений, совершённых иностранными гражданами, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По данным СКР, «в России ежегодно фиксируется рост преступности иностранных граждан: в 2021 году — на 6%, в текущем году — уже на 10%».

Преступность мигрантов высока в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Челябинской, Курганской, Калужской и Ленинградской областях. Более чем на треть регистрируется рост совершённых иностранцами тяжких и особо тяжких преступлений, из них убийств — на 16%, изнасилований — на 12%.

Всего с начала 2022 года расследовано 37 тыс. преступлений мигрантов, 60% из которых совершили жители среднеазиатских республик, уточнили в ведомстве.

В суд направлены 1633 дела о совершённых мигрантами преступлениях.

Также следственные органы фиксируют среди должностных лиц коррупционные преступления, совершённые в сфере миграционных отношений. К ответственности привлечены 75 сотрудников подразделений, резюмировали в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря 2022 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нужно разработать единую систему учёта информации в сфере миграции.